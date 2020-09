Vargem chega a 340 casos de Covid-19

O número de casos de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, diagnosticados em Vargem Grande do Sul desde o início da pandemia, chegou a 340 pacientes. O primeiro caso foi registrado no dia 7 de maio e na terça-feira, dia 1 de setembro, a cidade chegou a 340 pessoas que já contraíram a doença.

Vargem tem ainda 80 moradores aguardando o resultado do teste e 287 pessoas que felizmente já se recuperaram da Covid-19. A prefeitura informou ainda que sete pessoas estão internadas no Hospital de Caridade, sendo cinco pacientes confirmados e dois ainda esperando o resultado do teste. Outros três moradores seguem em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) na região.

Infelizmente, a cidade já registrou quatro mortes em decorrência da Covid-19, sendo um homem de 51 anos, um de 27 anos e um de 94 anos e uma mulher de 69 anos. Na segunda-feira, dia 31 de agosto, foi informado que há uma morte com suspeita de ter sido causada pelo novo coronavírus.

Casos acumulados em Vargem de 7 de maio a 27 de agosto. Fonte: Prefeitura

Fiscalização

A Prefeitura de Vargem Grande do Sul fiscalizou na sexta-feira, dia 21, sábado, 22 e domingo, dia 23, uma série de estabelecimentos comerciais da cidade para verificar o cumprimento das medidas de restrição determinadas pelo plano São Paulo e os decretos municipais que regulamentam a reabertura de empresas em Vargem.

De acordo com a prefeitura, no final de semana, 15 estabelecimentos foram notificados e três foram multados.

Desde o início da quarentena e das fiscalizações promovidas pela prefeitura, foram efetuadas 209 notificações entre advertências e suspensão, além de 7 multas que variam de R$ 2 mil a R$ 5 mil reais, em comércio e edículas. Também foram aplicadas duas multas pelo não uso de máscaras no valor de R$ 500,00.

Barragem fechada

No último domingo, dia 23, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Vargem Grande do Sul realizou o fechamento do acesso à Barragem Eduíno Sbardellini e Bosque Municipal Nestor Bologna, das 12h às 18h conforme regulamentou o Decreto nº 5.110 de 21 de agosto.

A interrupção do acesso e frequência no local continua aos domingos e feriados das 12h às 18h. O fechamento foi realizado como medida de prevenção a Covid-19, com objetivo de evitar aglomerações, pois mesmo com o trabalho de orientação realizado pela Guarda Civil Municipal algumas pessoas não estão seguindo os protocolos de Saúde, com o uso de máscaras e distanciamento social. O acesso será permitido somente para o trânsito dos moradores daquela localidade.

Região

Os municípios da região continuam registrando o aumento do número de casos da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Em São João da Boa Vista foram totalizados 423 casos positivos até quinta-feira, dia 27. A cidade já registra 11 óbitos pela doença e dois óbitos por outras causas, mas com a presença do vírus.

De acordo com o boletim da prefeitura de Casa Branca na quinta, a cidade somava 288 casos confirmados da doença, com seis óbitos. Já em São José do Rio Pardo, foram confirmados 608 casos pelo vírus e o município soma um total de 15 óbitos pela doença.

Em Itobi, os casos confirmados chegaram a 330 e cinco óbitos foram registrados pela doença. Na ocasião, Águas da Prata chegou a registrar 33 casos pela Covid-19. A cidade registrou um óbito pelo vírus.

São Sebastião da Grama somou 121 infectados pela doença, e na cidade, quatro óbitos foram registrados. Na data, em Aguaí, 251 pessoas já haviam testado positivo para o coronavírus, com o registro de seis óbitos.

Foram confirmados 617 casos positivos da Covid-19 em Espírito Santo do Pinhal, na quinta, quando o município registrou 14 óbitos pela doença, sendo dois fora da cidade. Na ocasião, em Divinolândia, 71 pessoas testaram positivo para o coronavírus e três óbitos foram registrados.