De olho no Legislativo

Nas eleições de 15 de novembro, o eleitor vargengrandense vai escolher os membros da Câmara Municipal para a próxima legislatura. São 13 cadeiras que serão ocupadas por novos personagens ou retomadas pelos vereadores que devem buscar a reeleição.

Neste momento, seria fundamental que os eleitores ficassem de olho nas ações do Legislativo, acompanhassem as votações de temas importantes, o posicionamento do vereador sobre os assuntos debatidos na Casa do Povo.

Mas se durante os últimos anos pouca gente se aventurava a deixar sua casa nas noites de segunda-feira para assistir as sessões de Câmara, nos últimos meses a pandemia de Covid-19 tornou a ida às reuniões algo proibido por conta das medidas de distanciamento social.

No entanto, esse afastamento poderia ser facilmente contornado caso a Câmara tivesse a transmissão online das sessões. Algo simples, que não requer muita tecnologia e que somente a Câmara de Vargem Grande do Sul, além da de Itobi, não oferece à população entre os municípios da região.

Muitos vereadores possuem seus perfis em redes sociais, mas obviamente só vão postar aquilo que os agradem. O debate, a postura e a conduta com as quais representam os moradores da cidade no Legislativo não são mostrados.

Nesse sentido, cabe à imprensa trazer as notícias sobre as ações do Legislativo. Mas ainda assim, é algo que possui seu limite.

Para que isso mude, para que a Câmara passe a ter as transmissões online, será preciso que haja uma mudança de conceito muito grande entre os vereadores, pois alguns nem suportam a ideia dessa iniciativa. E já deixaram isso claro nas vezes em que houve manifestações nesse sentido.

Quem sabe, num momento em que as lives se tornaram tão famosas e procuradas pela população, os membros do Legislativo não se animem em dar ainda mais transparência em seus trabalhos dentro do Plenário? Ou então, as urnas no dia 15 de novembro podem trazer essa mensagem de maneira mais clara.