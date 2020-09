Dia do Combate ao Fumo

Enfermeiro Fernando Henrique da Silva

O dia 29 de agosto, entrou para o calendário como o dia Nacional de Combate ao Fumo. Apesar de toda a informação e campanha sobre os malefícios do cigarro, hoje no Brasil cerca de 11% da população é fumante.

As doenças relacionadas ao fumo matam mais de 5 milhões de pessoas no mundo, segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS). No Brasil, o tabagismo é responsável por cerca de 200 mil mortes por ano.

Mesmo com dados significativos, os produtos derivados do tabaco, que incluem, além do cigarro, narguile, cigarro eletrônico e com sabores, cachimbos e charutos, ainda são bastante consumidos no País e no mundo. Os jovens ainda são bastante atraídos pelo fumo, por isso a prevenção é bastante importante nessa faixa etária.

A principal dificuldade para quem quer parar de fumar é o medo de ficar sem o cigarro, uma vez que o tabaco é uma substância psicoativa, atuando no sistema nervoso central, e parar de usar pode causar desconforto físico e mental. A nicotina leva de 7 a 19 segundos para chegar no cérebro, atuando de forma rápida no organismo, o que leva à síndrome de abstinência. Ao entender esse processo fica mais fácil para a pessoa parar de fumar

É válido parar de fumar em qualquer fase da vida, independentemente da idade e há quanto tempo fuma, pois os benefícios são imediatos, melhorando o paladar, olfato, circulação sanguínea e capacidade pulmonar, além de voltar gradativamente a ter a mesma probabilidade que não fumantes para infarto, por exemplo”, explica Andrea Reis, técnica do Programa Nacional de Controle do Tabagismo do Instituto Nacional do Câncer (Inca).

Há uma rede de tratamento pelo SUS totalmente gratuito, que trabalha com terapias comportamentais, encontros em grupo e, quando necessário, é disponibilizado medicamento para quem tem dependência severa. Essa equipe é composta por Médicos, Enfermeiros, Farmacêuticos, Psicólogos, sendo uma equipe multidisciplinar, disposta a ajudar o paciente que precise parar de fumar.

O Departamento de Saúde tem articulado junto ao Departamento Regional de Saúde a implementação deste serviço em nosso município, o qual vinha se programando para disponibilização de treinamento dos diversos profissionais que atuariam nesta área, porém devido à pandemia do novo Coronavírus, este treinamento foi adiado em toda regional, mas esperamos que após o retorno da normalidade, possa se dar início a primeira fase da capacitação dos profissionais, para inserção do programa no município, que tanto benefício trará a população.