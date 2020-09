Falecimentos

Faleceu Aparecido Cardoso, aos 82 anos de idade, no dia 24 de agosto. Deixa a esposa Rita de Cássia; as filhas Heloisa e Cláudia; os enteados Daniela e Caio; e a neta Náira. Seu sepultamento aconteceu no dia 24, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Geraldo Negri, aos 84 anos de idade, no dia 24 de agosto. Era viúvo de Geny Fontana Negri; deixou os filhos Antônio Donizete, Maria Aparecida, Lea de Paula e Cláudia Helena; os genros João Batista e Almir; os netos Jonas, Bruno, João Victor e João Lucas; os bisnetos Bruno e Bruna. Deixou também o irmão Sebastião e sobrinhos. Seu sepultamento aconteceu no dia 25, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Manoela Galdino Alves, aos 86 anos de idade, no dia 26 de agosto. Viúva de Pedro Alves Benini; deixou os filhos João, Maria, Luís, Santa, Mariana, Edna, Ana Cláudia e Elaine, os genros Pedro, Henrique e Maurício e a nora Mara. Deixou ainda os netos Tiago, Tatiana, Daniela, Danilo, Diego, Juliana, Juninho, Evandro, Débora, Michele, Pedro, Taís, João Pedro, Gustavo, Kadu, Gisele, Flávia, Ana Laura, Miguel, Lucas Gabriel, Caíque, Bruno, Maria Rita, Bruna, Carol, Jonas, Matheus, Tauane e Adele. Seu sepultamento aconteceu no dia 26, no Cemitério Parque das Acácias.

Um dia após o falecimento de seu irmão Aparecido Cardoso, faleceu Maria Lúcia Cardoso, aos 78 anos de idade, no dia 25 de agosto. Era solteira, deixou o irmão Pedro e sobrinhos. Seu sepultamento aconteceu no dia 25, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Valentin Silvestri, aos 94 anos de idade, no dia 22 de agosto. Era viúvo de Darcy Nonis Silvestri; deixou os filhos Maria, Samuel e João Paulo, além dos filhos já falecidos, Darciza, Emília, Salmo e Marcos. Deixou também o genro José e as noras Nilza, Alexandra e Silvana; os netos Ana Márcia, Márcio, Regiane, Reginaldo, Graziela, Priscila, Fernanda, Washington, Bruno, Gabriella, Giovanna e os netos falecidos Patrícia e Salmo Júnior. Ademais, deixou também os bisnetos Marcelo Rafael, Ana Marcela, Augusto Valentim, Pedro Henrique, Otávio, Júlia, Yasmin, Marina, Lucas, Sophia, Antônio e Elena. Por fim, os trinetos Davi Lucca, Breno e Lorena. Seu sepultamento aconteceu no dia 23, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Zaqueu Castilho, aos 79 anos de idade, no dia 22 de agosto. Deixa a esposa Neide Fonseca Castilho; as filhas Mônica e Flávia. Seu sepultamento aconteceu no dia 22, no Cemitério da Saudade.