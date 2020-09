Mesários já foram convocados para trabalhar na eleição de novembro

Com a aproximação do primeiro turno da eleição municipal de 2020, que acontecerá em 15 de novembro, 35 mesários já foram convocados para trabalhar em Vargem Grande do Sul. Destes, cinco fazem parte do programa Mesário Voluntário, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o programa foi criado com o objetivo de incentivar a adesão ao voluntariado para serviços eleitorais, de forma consciente e espontânea, nas mesas receptoras de votos.

O chefe do Cartório Eleitoral, Silvio Luís D’Amico, explicou que essa campanha serve para angariar mesários e que, na cidade, a maioria deles são servidores públicos, que trabalham anualmente porque gostam.

“Em Vargem é assim porque aquele que trabalha, geralmente gosta, então a gente mantém esse pessoal experiente trabalhando, mas todo ano entra uns quatro ou cinco mesários voluntários do programa”, comentou.

Os interessados em ser mesários, segundo Silvio, precisam se inscrever no programa pelo site oficial do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de São Paulo. Para isso, ele informou que é necessário inserir o número do título eleitoral do interessado ou fazer a inscrição pelo aplicativo e-Título, disponível gratuitamente.

O chefe do cartório pontuou que o interessado não pode ser parente em até terceiro grau de candidato e deve morar no município. No entanto, ele explicou que a inscrição não garante que a pessoa seja chamada, a menos se houver substituição de mesário que está em grupo de risco e peça dispensa ou que seja parente de candidato.

Dos 35 mesários que já foram convocados em Vargem, Silvio comentou que apenas cinco não confirmaram o comparecimento. “Caso tenha desistência, depois desses que foram convocados até perto da eleição, podem ser substituídos, como os que ficarem doentes, forem parentes de candidatos ou os que fazem parte do grupo de risco”, completou.

Na prática

Isadora de Fátima Gonçalves Bruscato será mesária voluntária neste ano. Segundo ela, seu objetivo é contribuir com a sociedade e com a democracia de alguma forma.

A voluntária contou que esse é seu primeiro ano na função e que vê isso como uma maneira de participar e contribuir com o município, uma vez que pode fazer uma pequena diferença dessa maneira.