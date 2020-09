Unimed faz doação a entidades de Vargem Grande e região

Num gesto de solidariedade e responsabilidade social, nesse mês de agosto, por meio da Comissão de Responsabilidade Social, a Unimed Leste Paulista doou 180 brinquedos, 450 chinelos novos e confortáveis antiderrapantes para banhos. A doação beneficiou mais 11 instituições na região do Leste Paulista, área de abrangência da operadora e da qual Vargem Grande do Sul faz parte. Entre as instituições são nove asilos e duas casas de apoio.

Foram beneficiados com as doações dos chinelos os asilos: Lar São Vicente, da cidade de Tambaú; Centro de Convivência Dom Bosco, de Santa Cruz das Palmeiras; Asilo de Inválidos, de Casa Branca; Sociedade Humanitária de Vargem Grande do Sul; e o Lar da Terceira Idade, de Espírito Santo do Pinhal.

Também receberam as doações a Comunidade São Vicente de Paulo, da cidade de Aguaí; o Lar São José da Sociedade São Vicente de Paulo, de São João da Boa Vista; o Lar dos Idosos “Dr. Antônio Anadão”, em São Sebastião da Grama; e o Lar Nossa Senhora de Lourdes, de Águas da Prata.

Os brinquedos foram destinados para duas instituições: Casa de Apoio ao Menor Irmã Dulce (Camid), de São João da Boa Vista, e para o Educandário de Menores, da cidade de Espírito Santo do Pinhal.