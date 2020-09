Partidos de Vargem se preparam para oficializar candidaturas

A partir desta segunda-feira, dia 31 de agosto, até a quarta-feira do dia 16 de setembro, os partidos políticos que forem participar das eleições municipais que acontecerão no domingo do dia 15 de novembro, deverão realizar as convenções municipais para definirem quais os candidatos a prefeito, vice-prefeito, vereadores e as coligações majoritárias.

Como já divulgado pela Gazeta de Vargem Grande, 14 partidos estariam aptos a participar do pleito de novembro no município e pelo que pode apurar a reportagem do jornal, eles estariam posicionados da seguinte maneira no xadrez da política local.

Apoiando a candidatura de José Carlos Rossi (PSD), os partidos Avante, presidido por Nicolau Tabansky; PDT, cujo presidente é Ronaldo Balestra; PP de Eliseu Gabriel; PSD, comandado pelo médico Antônio Carlos Ranzani e PTB de Celso Itaroti.

Já os partidos alinhados com o atual prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) e do qual ele tem maior presença junto aos diretórios seriam DEM, presidido por Juliano Scacabarozi; Cidadania, do vereador José Luís dos Santos; Patriota presidido por Rosângela Barion e o próprio PSDB, presidido pelo vereador Canarinho. Ainda constavam como possíveis aliados do prefeito, os partidos Republicanos, do vereador Alex Mineli; o PSB, presidido por José Ricardo Buosi, o Zé da Kibon e o MDB presidido pelo advogado Hugo Cossi.

Com a entrada do ex-prefeito Celso Ribeiro na disputa para a prefeitura pelo partido Podemos, o tabuleiro político pode vir a se complicar e partidos que antes estavam alinhados a Amarildo, pode ser que venham até a realização das convenções, mudar o apoio na coligação majoritária. Partidos tidos como mais independentes do prefeito seriam o PSB, o MDB e o Republicanos. O PT não se manifestou qual candidato a prefeito iria apoiar, podendo decidir a questão durante a convenção.

Nesta mudança que ocorreu com o ex-prefeito se colocando como pré-candidato, a questão do vice ganha um peso maior, pois vários políticos já se manifestaram que gostariam de ser o vice de Amarildo e o prefeito como estratégia vai ter de repensar com muito cuidado a questão.

Como exemplo, se quiser ter o apoio do MDB, certamente cresce as expectativas em torno do nome do vereador Guilherme Nicolau do partido, que já se colocou como candidato a vice numa chapa com Amarildo. Outro partido que pleitea ter o vice com o atual prefeito, é o Republicanos, que lançou o nome do vereador Alex Mineli para compor a chapa com Amarildo.

Nesta nova configuração das disputas municipais, a probabilidade do PSDB ter uma chapa pura, indicando o candidato a vice, fica mais distante. Assim, as chances dos vereadores Serginho da Farmácia ou Canarinho serem indicados como vices de Amarildo, diminuem, pois o prefeito certamente vai ter de repensar as coligações e os nomes que mais lhe darão votos no dia 15 de novembro. O mesmo acontece com o vereador José Luís, do Cidadania, que também almeja ser vice do atual prefeito.

Já a candidatura de Celso Ribeiro poderá atrair como vice desde um vereador do PSB, como Paulinho da Prefeitura, até mesmo Guilherme do MDB ou Alex Minelli do Republicanos, se de fato sua candidatura prosperar.

Outra situação que não está descartada no jogo político que vai se alinhavando, é que com a entrada de Celso Ribeiro na disputa, Amarildo se vê na condição de convidá-lo para ser seu vice numa composição visando fazer frente à candidatura de Rossi, que tende a se tornar mais competitiva com a provável divisão dos votos entre Amarildo e Celso Ribeiro. Outra situação mais improvável é a candidatura de Celso Ribeiro ganhar corpo de tal forma, que na eminência de perder as eleições, o PSDB indique o vice na chapa do ex-prefeito.

Partidos que apoiam Rossi vão realizar convenções no dia 12

Ex-prefeito Rossi é pré candidato ao Executivo. Foto: Arquivo Gazeta

PSD, PP e Avante, partidos da base de sustentação do ex-prefeito Rossi vão fazer as convenções presenciais no dia 12 de setembro, sábado, a partir das 9h, na Câmara. A expectativa é que se estenda até às 13h. Nas convenções serão oficializadas as candidaturas dos vereadores, do prefeito e também sorteados os números dos candidatos a vereador.

De acordo com o informado, também será definido o candidato a vice-prefeito que vai disputar a prefeitura com Rossi, nome do PSD para as eleições e que deve ser confirmado nas convenções. Rossi falou à Gazeta que muitas pessoas boas de Vargem expressaram o desejo de compor chapa com ele, mas que a escolha será feita de maneira democrática nas convenções.

Já com relação ao PTB, partido presidido pelo ex-prefeito Celso Itaroti e provável candidato a vereador, a convenção foi agendada para o dia 13 de setembro, domingo, com início às 9h nas dependências da Auto Escola Donah.

PDT

O presidente do PDT de Vargem, Ronaldo Balestra, informou à Gazeta de Vargem Grande que também é pré-candidato a prefeito. Ele comentou que seu nome está à disposição do partido e que os filiados à legenda decidirão na convenção que será realizada no dia 12, se seguem com candidatura própria para disputar o Executivo ou se irão coligar e apoiar outro candidato

Convenção do PSDB será no dia 3 de setembro, online

Amarildo busca a reeleição. Foto: Arquivo Gazeta

MDB e PSB também já marcaram suas convenções

O MDB deixou para o último dia, 16 de setembro, às 20h, a realização da sua convenção que será realizada na Câmara Municipal. O partido deve apresentar chapa completa, com 20 candidatos a vereador, sendo 16 homens e 4 mulheres e a questão da coligação e também a possibilidade de indicar o vice deve ser o tema principal das discussões. O vereador Guilherme Nicolau apresentou seu nome para ser vice de uma possível coligação com Amarildo. Mas a entrada de Celso Ribeiro pode ampliar os debates durante a convenção.

O PSB, que tem no vereador Paulinho da Prefeitura uma das suas principais lideranças, marcou a convenção para o dia 13 de setembro, domingo, na Câmara Municipal das 9h às 12h. A entrada do ex-prefeito Celso Ribeiro na disputa poderá ser alvo de boas discussões na convenção. O PT, assim como o Republicanos ainda não marcaram a data da sua convenção, o que deve ocorrer nos próximos dias.

Precauções serão tomadas para evitar riscos da Covid-19

Segundo a administradora da Câmara Municipal, Edilaine Pavani, todas as precauções como o uso de máscaras, o distanciamento e a não aglomeração das pessoas deverão ser tomadas durante as convenções a serem realizadas no local, para evitar a contaminação pelo novocoronavírus, causador da pandemia de Covid-19.