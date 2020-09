Prefeitura inicia prolongamento de rua

A entrada e saída da cidade pelo acesso a São Sebastião da Grama deve receber melhoramentos, segundo os planos da administração. Um dos objetivos, segundo publicou o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) nas redes sociais, é executar a pavimentação dos acostamentos entre a SP-344 e rua Coronel Lúcio. Para tanto, a prefeitura teria de ter a cessão do trecho junto ao DER, cujas tratativas já estão em andamento.

Explicou que estando a via de acesso Ernani Parada Otero sob os domínios da prefeitura, seria possível fazer os melhoramentos até a conhecida Mina do Zecão. As melhorias no local devem também contemplar o futuro prédio onde, segundo informações, deverá concentrar o Poupatempo da cidade, na esquina das ruas Cel. Lúcio e Silva Jardim. Também o local poderá abrigar o Ciretran, o departamento Tributário e o SAE. A reportagem da Gazeta em edição de fevereiro deste ano quando indagou junto a prefeitura sobre estas possíveis mudanças no novo prédio do Poupatempo, não obteve as respostas. O prédio, que é de terceiros, está em fase final de acabamento.