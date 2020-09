Rotary de Divinolândia viabiliza testes de Covid-19 ao asilo

Texto: Felipe Lange

O Rotary Club de Divinolândia, em parceria com a Gerência Municipal de Saúde, realizou 54 testes de Covid-19, entre residentes e funcionários do Asilo São Vicente de Paulo, na quarta-feira, dia 26 de agosto.

A ação faz parte do projeto “Corona Zero”, promovido pelo Rotary, em parceria com o Banco Itaú, visando identificar e combater a contaminação por coronavírus nos Asilos e Instituições de Longa Permanência do Brasil.

“Os asilos têm a população mais vulnerável ao coronavírus. Uma triste realidade é que 20% das mortes do Covid-19 são de residentes e funcionários dessas instituições. Por isso, o Projeto Corona Zero é uma importante ação, que visa o bem estar da comunidade”, afirmou o Presidente 2020-2021 Marcelo Cabrera.

“O Rotary Club de Divinolândia agradece a equipe de Saúde do município, que prontamente ajudou com a realização dos testes”, destacou o Presidente Marcelo Cabrera.