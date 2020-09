Tribunal de Contas identificou 4 servidores que receberam irregularmente benefício

O Tribunal de Contas da União (TCU) analisou o pagamento de benefícios das ações de combate à Covid-19 nas áreas de Assistência Social, Previdência Social e Gestão Tributária. Foram identificados 620.299 beneficiários do auxílio emergencial com algum indício de recebimento indevido, como por exemplo, pessoas com emprego fixo ou com renda superior ao determinado.

Em Vargem Grande do Sul, foram identificados quatro servidores públicos municipais que receberam o auxílio de R$ 600,00 dado pelo governo federal. Quem notificou o município foi o Tribunal de Contas do Estado (TCE) de São Paulo, em parceria com o TCU.

Procurada pela Gazeta de Vargem Grande, a prefeitura informou que os servidores foram notificados da irregularidade e deverão devolver o benefício recebido de maneira indevida aos cofres da União.