Agência da Caixa abre neste sábado, dia 5

A agência de Vargem Grande do Sul da Caixa Econômica Federal estará aberta neste sábado, dia 5, para atendimento ao público do auxílio emergencial e saque emergencial do FGTS. O horário de atendimento será das 8h às 12h, exclusivo para esses serviços.

Neste sábado inicia o novo calendário de pagamentos com saque em espécie para nascidos em setembro. O objetivo da abertura em data e horário diferenciado é reduzir as filas e aglomerações na terça-feira, em razão do feriado de segunda-feira, 7 de setembro, Dia da Independência.