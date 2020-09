Convenção do PSDB confirma candidatura de Amarildo

Como era previsto, a convenção municipal do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) confirmou a candidatura do atual prefeito Amarildo Duzi Moraes à reeleição nas eleições municipais que acontecerão no domingo do dia 15 de novembro. A convenção foi realizada on-line pelo sistema Zoom na quinta-feira, dia 3 de setembro.

Além de Amarildo, foram também confirmados os nomes dos candidatos a vereador pelo partido, bem como os números que cada um vai usar nas eleições. A redação do jornal procurou desde a manhã desta sexta-feira o presidente do PSDB para poder informar aos leitores quem são os candidatos a vereador pelo partido dos tucanos, mas até o fechamento da presente matéria, o vereador Carlo Eduardo Scacabarozi, o Canarinho, não deu retorno. Também a redação do jornal procurou o prefeito Amarildo Duzi Moraes para ele falar a respeito da sua candidatura, mas através da assessoria de imprensa da prefeitura ele disse que não iria se pronunciar.

Candidatura a vice vai ser definida

A questão do vice de Amarildo não foi decidida na convenção, ficando o nome para ser decidido na próxima reunião que o partido vai marcar para estipular as coligações majoritárias com as outras legendas que devem se coligar com o PSDB. Os partidos têm até o dia 16 de setembro, para oficializar através de convenções seus candidatos a prefeito, vice e vereadores. O prazo final para a apresentação do pedido de registro de candidatura na Justiça Eleitoral, será no dia 26 de setembro.

Partidos alinhados ao prefeito farão convenções

Os partidos tidos como alinhados com o atual prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) farão suas convenções na semana que vem. O DEM, presidido por Juliano Scacabarozi, realizará convenção presencial no dia 9 de setembro, quarta-feira, às 19h, na SBB. O Cidadania, do vereador José Luís dos Santos realizará convenção no dia 10 de setembro, quinta-feira, às 18h30 na Câmara Municipal. Já o Patriota presidido por Rosângela Barion marcou sua convenção para o dia 9 de setembro, quarta-feira, às 19h30, também na SBB.

Partidos independentes

Outros partidos considerados mais independentes, mas cujas tratativas de apoio político ao atual prefeito Amarildo vêm sendo costuradas há um bom tempo, realizarão convenções no final desta semana. O Republicanos, do vereador Alex Mineli, publicou edital para realizar sua convenção na sexta-feira, dia 11, às 19h30, na Câmara Municipal. O PSB, presidido por José Ricardo Buosi, o Zé da Kibon realizará sua convenção no domingo, dia 13, às 9h, na Câmara Municipal e o MDB presidido pelo advogado Hugo Cossi, também fará sua convenção na Câmara Municipal a partir das 20h, do dia 16 de setembro, último dia concedido pela Justiça Eleitoral para os partidos escolherem seus candidatos.

Candidatura de Rossi

O pré-candidato a prefeito pelo Partido Social Democrático (PSD), José Carlos Rossi, deverá também ter seu nome confirmado nas convenções partidárias que acontecerão no próximo sábado, dia 12 de setembro, a partir das 9h, na Câmara Municipal.

Além do PSD, deverão realizar convenções na mesma data, o Partido Progressista (PP) e o Avante, partidos da base de sustentação do ex-prefeito Rossi. Segundo apurou o jornal, nesta data serão oficializadas as candidaturas dos vereadores, do prefeito e também sorteados os números dos candidatos a vereador. Também será definido durante a realização das convenções, o candidato a vice-prefeito que vai disputar a prefeitura com Rossi.

Nos meios políticos é tido como certa o apoio do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), presidido pelo ex-prefeito Celso Itaroti e provável candidato a vereador, ao ex-prefeito Rossi. A convenção do PTB foi agendada para o dia 13 de setembro, domingo, com início às 9h nas dependências da Auto Escola Donah.

Podemos

Criou muita expectativa na cidade o anúncio do ex-prefeito Celso Ribeiro, do partido Podemos, de que irá disputar as eleições municipais deste ano e cuja convenção acontecerá no sábado, dia 12 de setembro, às 8h, na Rua Carino da Gama Correa, 1.279. A possibilidade da candidatura de Celso a prefeito sempre houve, mas durante todo este tempo ele não se manifestou e ao contrário de outros pré-candidatos como o prefeito Amarildo e o ex-prefeito Rossi que estão atuando há um bom tempo nos bastidores da política local, Celso Ribeiro pouco ou quase nada fez de concreto em prol de uma possível candidatura sua.

Celso e Amarildo

Na semana passada, ao ser entrevistado pelo jornal Gazeta de Vargem Grande para falar sobre a convenção do seu partido, Celso Ribeiro afirmou que seria candidato a prefeito, agitando a política local que até então estava polarizada entre as candidaturas de Amarildo e Rossi.

Havia até a possibilidade de um acerto entre Amarildo e Celso Ribeiro, com um saindo candidato a prefeito e outro a vice, chegando mesmo os dois a conversarem a respeito, pelo que soube o jornal, mas não se sabe o motivo das conversações neste sentido não terem prosperado.

No entanto, dada a repercussão da possibilidade da candidatura Celso Ribeiro dividir os votos com Amarildo e crescer as chances do ex-prefeito Rossi ser eleito em novembro, nada ainda está descartado de um possível acordo entre os dois, referendado pelos demais partidos que os apoiariam.

Embora seja ainda muito cedo, Amarildo tem se destacado na região com o trabalho que vem fazendo junto à presidência do Conderg, hospital regional de Divinolândia que congrega todas as cidades da região de São João da Boa Vista e uma candidatura sua a deputado estadual pelo PSDB em 2022 não estaria de toda descartada, abrindo a possibilidade do seu vice, caso venha a ganhar as eleições municipais de 2020, comandar Vargem Grande do Sul nos dois últimos anos de mandato. Também poderia vir a ocupar um cargo junto a uma secretaria do governo de São Paulo, o que seria benéfico para a cidade e precisaria de um vice que tivesse plenas condições de comandar os destinos da cidade, caso o atual prefeito vença as eleições e sonhe com voos mais altos na sua carreira política.