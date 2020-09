Este sábado tem novo mutirão de testagem

O Departamento Municipal de Saúde irá realizar mais um mutirão de testes rápidos de Covid-19, no sistema drive thru, neste sábado, dia 5. Dessa vez, a iniciativa irá atender profissionais que fazem atendimento ao público. A ação terá início às 7h30 e se encerrará às 12h.

Os testes serão realizados ao lado do Centro de Especialidades Médicas (CEM), na Central de Regulação localizada à Avenida Expressa Antônio Bolonha, nº 550. Para realização do exame será necessário à apresentação de um documento de identificação. O teste é realizado através de uma coleta pequena de sangue retirada do dedo e o resultado demora cerca de 10 minutos, podendo ser acompanhado pela pessoa.

Serão atendidos profissionais que trabalham em farmácias, laboratórios de análises clínicas, manicures e pedicures, cabeleireiros, barbeiros e profissionais da área de estética.

De acordo com a prefeitura, a medida é de prevenção à contaminação e disseminação do Coronavírus, pois esses profissionais têm contato diário com várias pessoas e correm maior risco de contaminação e também de transmitir a doença. A prefeitura ainda destacou que o objetivo é detectar pessoas que possam estar assintomáticas, realizar o isolamento e interromper o ciclo de transmissão.

Entregadores e prestadores de serviços

No dia 29 de agotos, foi realizado um mutirão de testes rápidos em profissionais que fazem entregas nas residências e prestadores de serviços residenciais. Ao todo, foram realizados 284 testes.

Puderam participar entregadores e prestadores de serviços, como mototaxista, entregadores por aplicativos, taxistas, entregadores de gás e água, entregadores de supermercados, eletricistas e encanadores.

Do total, segundo o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), 283 apresentaram resultados negativos e um apresentou imunidade IGG, o que significa que já teve o vírus da Covid. Neste caso, a vigilância solicitou que os familiares também fizessem os testes, onde todos testaram negativo.

O prefeito agradeceu a todos os servidores envolvidos no mutirão de teste rápido realizado, que com profissionalismo e comprometimento realizaram um trabalho excepcional.