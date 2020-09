Ronaldo Balestra (PDT) é pré-candidato a prefeito

O presidente do Partido Democrático Trabalhista (PDT), de Vargem Grande do Sul, Ronaldo Balestra, informou que é pré-candidato a prefeito pela legenda.

Na edição passada do jornal, foi publicado que o partido iria apoiar a candidatura do ex-prefeito José Carlos Rossi, que foi quem confirmou a informação ao jornal. No entanto, Balestra alegou que o PDT ainda decidirá esta questão na convenção que será realizada no próximo sábado, dia 12, na Câmara Municipal.

De acordo com Balestra, ele colocou seu nome a ser apreciado pelos filiados para disputar a prefeitura, o que será avaliado durante o encontro. Caso seja aceito, ele disputará a intenção de votos dos eleitores ao lado de Amarildo Duzi Moraes (PSDB), que já teve a candidatura confirmada, além dos ex-prefeitos José Carlos Rossi (PSD) e Celso Luís Ribeiro (Podemos), que ainda terão seus nomes oficializados em convenções partidárias.