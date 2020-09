Saiba o que irá funcionar neste feriado da Independência

Nesta segunda-feira, dia 7, é comemorada a Independência do Brasil e portanto, feriado nacional. Para orientar os moradores, a Gazeta de Vargem Grande procurou saber até que horário os supermercados deverão estar abertos na data e quais serviços de urgência e emergência estarão funcionando.

De acordo com a prefeitura, neste feriado, estarão atendendo apenas o Posto de Pronto Atendimento (PPA) Alfeu Rodrigues do Patrocínio que segue recebendo pacientes no Centro de Saúde por conta de sua reforma; a coleta de lixo, a Guarda Civil Municipal (GCM) e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE), que estará com uma equipe de plantão. O expediente retorna na terça-feira, dia 8, em horário normal.

Supermercados

No feriado, os supermercados Estrela e Sempre Vale atenderão em seu horário normal de funcionamento das 8h até às 20h. As duas unidades do União também trabalhará em seu expediente normal, das 7h às 19h.

Os supermercados Santa Terezinha, Bella Vista, Nako, Cesta Básica e Santa Edwirges estarão abertos das 7h ao meio-dia. Já o Ideal, o Novo Milênio e o Santa Marta, irão funcionar das 8h ao meio-dia.

De acordo com o informado no site do supermercado Dia, aos feriados o seu horário de funcionamento é das 8h até as 14h.