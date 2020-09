Canteiros da Praça da Matriz recebem novo gramado

A reforma e revitalização da Praça Capitão João Pinto Fontão, conhecida também como Praça da Matriz, avançou mais uma etapa. Na quarta-feira, dia 2, foi dado início ao plantio de mil metros quadrados de grama nos canteiros. De acordo com o informado pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), estão sendo instalados também os postes de iluminação de Led e finalizando o sistema de irrigação automática. O trabalho segue, com a recuperação do mosaico português e a colocação de guias.

A obra teve início em abril. O projeto da abertura de crédito adicional para destinar recursos à obra foi aprovado na Câmara Municipal em janeiro deste ano. O valor do investimento foi de cerca de R$ 260 mil, recurso proveniente da autorização do crédito e Recurso Estadual da Secretaria de Desenvolvimento Regional, que fora obtido em 2019 por uma emenda parlamentar do deputado estadual Barros Munhoz.

Segundo a prefeitura, a reforma tem como objetivo propiciar uma melhoria significativa na iluminação, na estrutura e no paisagismo do local, mudar o aspecto geral da praça e torná-la em um local mais adequado para recreação e lazer da população.

Em fevereiro de 2019, a Gazeta de Vargem Grande publicou uma reportagem pedindo atenção com o Largo da Matriz, que deveria ser um dos cartões postais de Vargem, uma vez que é sede dos principais eventos vargengrandenses, como por exemplo, a Programação Natalina, o Desfile da Cidade, a Festa das Nações, a Festa do Milho e a Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana.

A Praça foi criada em volta da Igreja Matriz de Sant’Ana e projetada para ser o ponto central de Vargem Grande do Sul na época. A primeira capela da cidade foi construída no local, no ano de fundação da cidade, em 1874.

Fotos: Prefeitura