Em Vargem, equipes combatem vários focos de incêndio

Área perto da Imprensa FM pega fogo. Foto: Reprodução Redes Sociais

Nesta quarta-feira, dia 9, as equipes da Guarda Civil Municipal e da Defesa Civil se desdobraram para combater mais focos de incêndio que atingiram Vargem Grande do Sul. No início da tarde, havia um foco ao lado da rádio Imprensa FM e outro em um sítio próximo à rodovia SP-344, que liga Vargem Grande do Sul a São Sebastião da Grama.

VIA CRUCIS

Fogo perto da Pousada da Cidinha. Foto: Arquivo Pessoal

No final de semana, as chamas destruíram parte da vegetação na estrada do Barro Preto, próximo ao trecho de Vargem Grande do Sul do Caminho da Fé, no trajeto da Via Crucis. Nos últimos dias, o fogo atingiu uma área nas proximidades da conhecida Pousada da Cidinha.

A Gazeta de Vargem Grande conversou com a Cidinha do Cuti, que contou que agora a situação está sob controle e os focos de incêndio foram apagados, mas que todos ali da família e vizinhos trabalharam para combater as chamas.

“Foi muito triste. Desde sábado à noite o fogo está avançando e os meninos apagando. Passaram a segunda-feira o dia inteirinho apagando e na terça-feira também foi até a noite. Agora, com as graças de Deus, conseguiram controlar”, contou. “Foi muito perigoso. Os meninos se arriscaram muito, correndo risco de asfixiar. Mas Graças a Deus deu tudo certo”, disse.

Leia mais: