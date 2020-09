Escola Gilberto Giraldi realizou ciclo de palestras online

Durante esta semana, toda comunidade escolar da Escola Estadual Gilberto Giraldi participou do evento virtual “1ª Semana GG – Guiar emoções e Garantir autonomia”, que teve a participação de especialistas de diversas áreas, como da medicina, nutrição, psicologia e psicopedagogia, visando formar uma rede de solidariedade, colaboração e informação. A iniciativa envolveu professores, direção, coordenadores e colaboradores da escola e também as famílias dos alunos, além da comunidade em geral, e teve como finalidade trabalhar as habilidades socioemocionais. De acordo com os organizadores do evento, esta rede de apoio visa desenvolver o engajamento emocional, comportamental e cognitivo dos estudantes neste período de aulas remotas, fazendo com que tenham maior protagonismo juvenil e proatividade.

Para encerrar a semana, ocorreu uma mostra virtual das atividades desenvolvidas durante o primeiro semestre letivo, com apresentação dos próprios alunos.

Neste momento em que todo trabalho é 100% online, a escola explicou que o foco foi criar estratégias através da conexão solidária que envolve alunos e família no novo processo de aprendizagem. Para isso, a escola mobiliza a comunidade escolar dando todo suporte necessário para facilitar o acesso quanto ao uso das ferramentas tecnológicas, como grupos de WhatsApp, plataformas digitais e aplicativos educacionais, além de atendimentos agendados.

Segundo os organizadores, o projeto foi criado após a escuta ativa feita nas reuniões virtuais com pais e alunos, sobre as principais dificuldades do isolamento social, aulas remotas e adaptação e criação de rotina e proporcionou maior fortalecimento na parceria escola e família.

A direção da escola agradeceu às especialistas que participaram a médica Ligia Romão; nutricionista funcional Aline Gilioli Ronqui, psicóloga Ana Paula Balarin e psicopedagoga Márcia Aguiar pela disponibilidade e apoio neste momento de pandemia.

As palestras estão disponíveis no youtube no canal da escola: Escola Estadual Gilberto Giraldi.