Falecimentos

Faleceu Benedito Justino da Rosa, no dia 29 de agosto, aos 81 anos de idade. Viúvo de Maria de Carvalho, deixa os filhos Roberto e Ana Maria, a ex-nora Elen Cristina; o genro Luís e o genro de coração Claudinei, além dos netos Daiana e Rosana. Seu sepultamento aconteceu no dia 29, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Luzia Falconi da Silva no dia 29 de agosto, aos 75 anos de idade. Viúva de Amaro Elídio da Silva, deixa os filhos Amarildo e Sônia; a nora Luciana; o genro Wagner e os netos Augusto, Felipe e Marina. Seu sepultamento aconteceu no dia 30, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Fábio Luís Chiachiri de Mello, no dia 29 de agosto, aos 37 anos de idade. Fábio era profissional de ciências da computação, um dos fundadores do portal Vargem Baladas e morava em Mogi Mirim. Deixa os pais Tânia e Luiz Mello; o irmão Felipe; a cunhada Elisandra; a esposa Dannielle e o filho Theo, de 2 anos. Seu sepultamento aconteceu no dia 30, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Mauro Carvalho – conhecido por Maurão, aos 64 anos de idade, no dia 31 de agosto. Deixou a mãe Iolanda, a esposa Maria de Fátima da Costa Carvalho; os filhos Leandro, Gislaine e Gisele; a nora Adriele; os genros Marcos e João Marcos e a neta Clara. Seu sepultamento aconteceu no dia 01 de setembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria Amélia Brun dos Santos, no dia 2 de setembro, aos 35 anos de idade. Deixa os pais Sônia Lodi e Paulo Brun; as irmãs Paula, Gislaine e Gabriele; os cunhados Paulo e Luciano, sobrinhas e o marido Thiago Santos. Seu sepultamento aconteceu no dia 02 de setembro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Maria Antônia do Nascimento Chiqueti, no dia 2 de setembro, aos 83 anos de idade. Deixa o marido Artur Chiqueti e o filho José Carlos, netos e bisnetos. Seu sepultamento aconteceu no dia 03, no Cemitério da Saudade.

Faleceu José Brambilla, no dia 31 de agosto, aos 92 anos de idade. Viúvo de Lídia Rinke Brambilla, deixou os filhos Elza, Elias, Eliseu, Ester, Edmo, Elma e Eliel, os genros Olavo, Pedro e Josafá; as noras Marlene, Andreza, Alessandra e Damaris. Deixou ainda os netos Oseias, Adilson, Vânia, Eula, Letícia, Welington, Héber, Willian, Lidiane, Tatiane, Eduardo, José Renato, Filipe, Gabriel, Ana Lídia, Aline, Aniele, Ana Cristina, Anelise, Marisa, João Victor, Ketlin, Paola e José Pedro. Também deixou os bisnetos Otávio, Vinícius, Luiza, David, Isac, Guilherme, Elisa, Lara, Enzo, Ben, Brenda, Pedro e Lívia. Seu sepultamento aconteceu no dia 01 de setembro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Pedro Falconi, no dia 3 de setembro, aos 81 anos de idade. Deixa a esposa Diva Fonseca Falconi; os filhos Pedro Henrique, Ronaldo e Altair; as noras Rosângela, Daniela e Maria Aparecida; os netos Grazieli, João Pedro, Isabella, Otávio, Pedro Lucas, Ricardo e Marcela, além do bisneto Augusto. Seu sepultamento aconteceu no dia 4, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Ilson Stefanuti Ferreira, no dia 3 de setembro, aos 79 anos de idade, bancário, aposentado pelo banco Itaú. Wilsinho como era conhecido, foi um excelente jogador de futebol, chegando a defender vários times da cidade como a Vargeana e o time dos Bancários, também jogou pelo Palmeiras de São João da Boa Vista. Deixou a esposa Zuleica; as filhas Roberta e Valéria; os netos Luísa, Júlia, Marcelo, Daniela, Eduardo e Heloísa. Deixou ainda os bisnetos Arthur e Gustavo. Seu sepultamento aconteceu no dia 4, no Cemitério da saudade.

Faleceu Lourdes Brassaroto, no dia 3 de setembro, aos 82 anos de idade. Solteira, deixou a irmã Cidinha Brassaroto e os sobrinhos Adalberto Paulo, Ana Carla e Ana Flávia. Seu sepultamento aconteceu no dia 4, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Francisco Alves da Silva, no dia 4 de setembro, aos 75 anos de idade. Deixa a esposa Geralda Barreto Alves da Silva; os filhos Daniel e Gilberto; as netas Nayara, Tayná e Ana Carolina. Seu sepultamento aconteceu no dia 4, no Cemitério Parque das Acácias.