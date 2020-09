Festival Mostra Sua Arte exibiu imagem de coreógrafo de Vargem em prédio no Pará

A imagem do coreógrafo, dançarino, diretor artístico e figurinista vargengrandense João Artur Tomaz ocupou toda a fachada de um prédio do centro de Belém (PA), na noite de 20 de agosto. Ao todo, quatro fotografias do artista foram exibidas dentro do projeto “Mostra Tua Arte”, uma iniciativa do VJ paraense Kauê Lima que tem como objetivo divulgar diversas expressões artísticas em projeções de vídeo, durante a pandemia causada pelo novo coronavírus.

À Gazeta, João Artur contou como suas fotos foram parar em tamanho gigante num prédio de uma das maiores capitais do Brasil. Ele contou que foi convidado a enviar suas fotos para o projeto, no qual vários artistas de todo país participam sendo chamados a exporem seus trabalhos. Porém, João Artur disse que não imaginava a proporção que a divulgação dessas imagens iria tomar, literalmente falando.

“Até o momento da exibição, eu achei que fosse ser exposto apenas nas redes sociais, em forma de fotografia, mas quando soube que ia ser uma projeção em um dos prédios, eu realmente fiquei um pouco assustado e surpreso ao mesmo tempo. Afinal não é todo dia que artistas são projetados em prédios por ai, principalmente artistas do interior e que não são tão reconhecidos”, comentou.

“Fiz algumas fotos na passarela em nossa cidade, que é um dos pontos mais altos e que tem uma visão ampla de todo o município. Gosto de olhar para a cidade e pensar em tudo que eu conquistei, e tudo que eu almejo conquistar foi graças aqui, nossa cidade”, afirmou. Para ele, a projeção foi uma maneira de homenagear a cidade e também um reconhecimento do seu trabalho. “Vargem infelizmente é muito comparada em todos os aspectos com outros municípios, mas nós como cidadãos apoiamos nossa cidade? Não. Eu amo minha cidade. Ser exposto em Belém é uma sensação incrível, é ser reconhecido pelo trabalho árduo, é ver que mesmo durante um momento tão incerto , dançar é a única certeza que eu tenho”, disse.

Para ele, a experiência foi memorável. “Foi realmente um momento mágico ver as minhas fotos sendo projetadas na capital do Pará, região tão rica culturalmente e eu pude fazer parte desse momento levando um pouquinho de Vargem até lá”. Ele ainda destacou a necessidade de se apoiar e se reconhecer os artistas vargengrandenses. “E se depender de mim, Vargem não será apenas um cidadezinha esquecida no mapa, temos artistas incríveis aqui. Antes de mostrar para outros lugares, precisamos do apoio dos vargengrandenses. Por isso, Apoie a arte local”, pediu.

Mostra sua Arte

O projeto Mostra Sua Arte teve início em abril deste ano, numa iniciativa do VJ Kauê Lima, que atua com projeção mapeada em eventos sociais, culturais e corporativos. O Mostra Tua Arte não possui apoio financeiro e para manter seu objetivo de divulgar o trabalho de artistas de todo país, foi criada uma campanha de financiamento coletivo online na plataforma Apoia-se. Quem quiser ajudar, basta acessar o site pelo www.apoia.se/mostratuaarte