Fogo em Águas da Prata está controlado. Em São João, trabalho continua na Serra da Paulista

O Comando da Operação diz que fogo em Águas da Prata está controlado. A informação foi divulgada pela Prefeitura de Águas da Prata no início desta tarde. No entanto, as chamas que ainda avançam pela Serra da Paulista, em São João, preocupa o Corpo de Bombeiros

De acordo com o texto publicado no site da prefeitura, o Coronel Briciurg, comandante da operação de combate aos incêndios em Águas da Prata e São João da Boa Vista, disse que a situação em Águas da Prata está sob controle. Não há estimativa, mas uma grande área verde, próxima ao Parque Estadual (Bosque da Prata), foi consumida.





FORÇA TAREFA

Além da prefeitura de Águas da Prata, que está oferecendo todo o suporte aos combatentes, a força tarefa conta com a Policia Militar, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Fundação Florestal, Usinas, engarrafadoras de água e outras empresas que colaboram com o trabalho.



TERRA E AR



A Operação de Combate ao Fogo que atinge Águas da Prata desde o último domingo, está com suporte em terra e ar. São 23 bombeiros e 32 voluntários ,além de quatro aeronaves, sendo dois helicópteros e dois aviões, todos enviados pelo governo do estado. Cada vez que um dos helicópteros abastece o “bag”, leva 545 litros de água que são despejados em pontos estratégicos do incêndio. Esse trabalho, com as aeronaves, é constante e crucial para o sucesso do combate ao fogo, conforme destacou o responsável.



SUPORTE

A prefeitura de Águas da Prata destacou que montou acampamento de apoio junto à entrada do Parque Estadual com todo o suprimento básico para brigadistas, bombeiros e voluntários com água, lanches, sucos, isotônicos e uma ambulância 24 horas de plantão em quanto durar o combate ao fogo.





Foto: Prefeitura de Águas da Prata

SERRA DA PAULISTA

Fogo na Serra da Paulista ainda preocupa. Foto: TV União



Para o comandante, a situação em São João da Boa vista, onde o fogo consome parte da Serra da Paulista, está um pouco mais complicada, mas o combate segue intenso também naquela região.

De acordo com a prefeitura de São João da Boa Vista, uma das ações realizadas pela administração inclui a arrecadação de água e isotônico, num posto montado pelo Departamento de Turismo na Estação das Artes.

Diante da situação crítica, o Departamento de Assistência Social também disponibilizou funcionários para ajudar no transporte dos suprimentos necessários aos colaboradores.

Caminhões-pipa do Departamento de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento foram cedidos para a tarefa. Na manhã desta quarta-feira, dia 9, aviões pulverizadores cedidos por empresários começaram a ajudar na eliminação do fogo que atinge a Serra da Paulista e Águas da Prata.

Para colaborar com o trabalho do Corpo de Bombeiros, a Prefeitura ainda solicitou ao Governo do Estado o envio de dois helicópteros, sendo um importante reforço para o combate ao incêndio.





AJUDA

O Coronel agradeceu a ajuda dos voluntários , mas pede que as pessoas sem treinamento não adentrem à mata na tentativa de combater o fogo “Agradecemos a colaboração de todos e pedimos que tragam as informações ou para o Corpo de Bombeiros de São João da Boa Vista, ou para nossos os de comando que estão nas cidades de São João e Águas da Prata.





FAKE NEWS

O Comandante pediu ainda que as pessoas não compartilhem informações sem confirmação, pois isso pode atrapalhar o trabalho de combate ao fogo. “É importante que as informações que sejam veiculadas, inclusive em redes sociais, tenham confirmação de quem está na linha de frente do trabalho, ou seja, do nosso comando. Informações desconexas acabam atrapalhando, porque trazem dificuldades pra que a gente possa usar o recurso no local que melhor precisa”.

