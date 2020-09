Missa e carreata dos caminhoneiros serão realizadas no dia 13 de setembro

A Missa e Carreata da Festa do Caminhoneiro, organizada anualmente pela paróquia de São Joaquim, acontecerá neste domingo, dia 13.

Às 8h, será celebrada a Missa dos Caminhoneiros. Logo após, os caminhões seguirão em procissão pela cidade. O encerramento do evento religioso será com a tradicional bênção aos motoristas.

De acordo com o informado, a Santa Missa será transmitida pelo Facebook da paróquia. De acordo com os organizadores, durante a bênção, é obrigatório o uso de máscaras e não será permitido descer do veículo.

Todos os anos, após a procissão, havia praça de alimentação no barracão da igreja, com show ao vivo para os presentes. Este ano, devido a quarentena e pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o almoço não acontecerá.