Cidades da região receberam investimentos em turismo

Os investimentos em obras e infraestrutura turística chegaram a R$ 101,9 milhões no Estado de São Paulo em 2020. Os repasses são feitos pela Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, por meio do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (Dadetur), e atenderam 150 cidades. Esta semana foram liberados mais R$ 2,9 milhões.

A região de Campinas tem o maior número de municípios atendidos, 29, e a segunda maior parte da divisão dos recursos: R$ 19,6 milhões (19%), ficando atrás apenas da Baixada Santista, com R$ 28,8 milhões. Os destaques da região são Bragança Paulista, com R$ 5,5 milhões (terceira colocada no ranking das 150 cidades), Joanópolis, com R$ 1,4 milhão, Morungaba, R$ 1,3 milhão, além de Águas da Prata, Águas de Lindóia, Atibaia e Serra Negra, todas perto de R$ 1,2 milhão. As outras 22 cidades ficaram abaixo de R$ 1 milhão. Neste ano, Divinolândia e Caconde já haviam sido contempladas.

Os repasses priorizaram os municípios com obras em andamento, como parte da estratégia da Secretaria de Turismo para fazer frente ao impacto da covid-19 no setor. A continuidade preserva empregos locais e deixa os destinos turísticos mais bem preparados para o retorno dos visitantes, segundo a pasta.

Os recursos do Dadetur são destinados às 70 estâncias turísticas e aos 140 municípios de interesse turístico (MIT). Para terem acesso é preciso que adotem uma série de providências, como a aprovação do Conselho Municipal de Turismo local, plano de trabalho e projeto do que será executado. Caso o pedido seja aprovado, têm início os repasses, complementados de acordo com a evolução da obra.