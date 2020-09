Finalizada a reforma elétrica e hidráulica da Fonte da Praça Matriz de Divinolândia

Com recursos do Município de Interesse Turístico (MIT), as obras de revitalização da Fonte da Praça Dr. Alcindo Cardoso de Paiva, a Praça da Matriz, em Divinolândia, continuam. Nos últimos dias, foram finalizadas a reforma da parte elétrica e hidráulica, além da instalação do revestimento. De acordo com o Departamento de Obras da Prefeitura de Divinolândia, a próxima fase será iniciar os serviços de paisagismo da Praça.