Governador João Doria sobrevoa pontos de incêndio em mata em Vargem e região

O Governador João Doria (PSDB) esteve em São João da Boa Vista, na tarde desta quinta-feira, dia 10, para avaliar de perto a situação do incêndio que, desde o último final de semana, atinge áreas de mata da região. Ele sobrevoou os pontos em chamas e acompanhou o trabalho de contenção que mobiliza aproximadamente 100 homens por terra e cinco aeronaves, sendo três helicópteros Águia e dois aviões. Doria anunciou a intensificação do combate às queimadas na região e em todo Estado. O prefeito de Vargem Grande do Sul, Amarildo Duzi Moraes (PSDB) participou do encontro com o governador.

Governador Doria e prefeitos e autoridades da região durante o encontro. Foto: Governo do Estado

“Até hoje, nós temos aqui 50 policiais militares bombeiros e a partir de amanhã (11) nós vamos dobrar. Teremos 100 bombeiros atuando, com objetivo de cessar completamente os focos de incêndio. Também autorizei mais sete viaturas e mais um helicóptero Águia a partir de amanhã. Eu sobrevoei toda a área e verifiquei uma grande extensão carbonizada pelo fogo, mas com pequenos focos ainda sobrevivendo. O objetivo é que amanhã, com esse esforço redobrado, possamos, quem sabe, eliminar completamente o incêndio”, disse o Governador.

Fogo tem destruído a vegetação da Serra da Mantiqueira. Foto: Governo do Estado

O incêndio atinge áreas de mata nos municípios de São João da Boa Vista, Vargem Grande do Sul e Águas da Prata. O Governo de São Paulo montou uma operação especial para combate às chamas. Além dos 100 homens do Corpo de Bombeiros, a força-tarefa também conta com participação dos membros da Defesa Civil do Estado, da Polícia Ambiental, Fundação Florestal, Instituto Florestal, ICMBio, Defesa Civil dos municípios e funcionários das prefeituras, além de dezenas de brigadistas e voluntários. No total, são cerca de 250 pessoas envolvidas a partir de amanhã (11).

A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros instalaram uma base operacional no aeroporto de São João da Boa Vista para intensificar o trabalho aéreo. Durante toda a semana, quatro aeronaves realizaram ações de combate ao incêndio, sendo dois helicópteros Águia e dois aviões agrícolas disponibilizados pela iniciativa privada. Com o anúncio feito hoje pelo Governador, serão cinco aeronaves operando na ação.

Juntamente com o Secretário-Chefe da Casa Militar e Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Walter Nyakas Junior, o Governador João Doria também fez o repasse de equipamentos destinados aos bombeiros que atuam na região, totalizando 80 abafadores, 60 bombas costais, 50 pares de luvas, 50 óculos de proteção, 25 facões, 20 cantis e 20 enxadões. Parte do material foi entregue ontem (9) e o restante chegou nesta quinta.

As equipes terrestres contam com dois pontos de apoio, instalados nos municípios de Vargem Grande do Sul e Águas da Prata. As ações são realizadas com auxílio de 18 viaturas, entre carros do Corpo de Bombeiros, Polícia Ambiental e Defesa Civil, e de drones que auxiliam nas coordenadas das equipes, por meio do monitoramento e identificação das áreas atingidas. Com o anúncio do Governador, serão 25 viaturas atuando na ocorrência.

Equipes ganharão mais componentes e materiais para combater os focos de incêndio. Foto: Governo do Estado

Operação Estiagem

A Defesa Civil, juntamente com o Corpo de Bombeiros, atua de forma constante para combater focos de queimadas, principalmente no período de seca. A Operação Estiagem 2020 foi iniciada em 1º de junho e segue até 30 de setembro. Este período é marcado pela falta de chuvas, baixa umidade relativa do ar e altas temperaturas, que contribuem para o aumento de focos de incêndios.

A população pode comunicar ocorrência de queimadas pelos telefones 193 do Corpo de Bombeiros e 199 da Defesa Civil dos municípios.