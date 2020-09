Incêndio atinge propriedade ao lado da estrada para São Roque

Focos de incêndio na Zona Rural de Vargem Grande do Sul e também dentro do perímetro urbano, nesta quinta-feira, dia 10 de setembro.

Nesta tarde, houve focos de incêndio em terrenos no Jardim Fortaleza, em uma área atrás da Igreja de Santo Antônio. Felizmente, as chamas já terminaram.

Mas um incêndio de grandes proporções teve início em uma propriedade ao lado da estrada que liga Vargem Grande do Sul ao Distrito de São Roque. Todas as equipes de combate ao fogo da Guarda Civil Municipal e da Defesa Civil estão no local tentando debelar as chamas.

Fumaça do incêndio da estrada de São Roque era avistada de longe. Foto: Rodrigo Cachola

Foto de Ana Marini

Foto de Ana Marini

Governador

O Governador João Doria (PSDB) vem a São João da Boa Vista realizar um sobrevoo pela área de mata atingida por incêndios na região.

A partir das 16 horas, Doria visitará a base operacional montada no aeroporto de São João da Boa Vista para o apoio aéreo às ações de combate ao fogo. Em seguida, ele sobrevoará a região incendiada a bordo do helicóptero Águia.

Em uma ação conjunta da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, o Governo de São Paulo realiza uma força-tarefa para conter os incêndios. A operação envolve mais de 150 homens mobilizados por terra e ar. Os trabalhos serão mantidos até o fim da ocorrência.