Instalada a estrutura do telhado do Clube Vargengrandense

A estrutura metálica da cobertura do Clube Vargengrandense começou a ser instalada nesta semana. De acordo com o relatado pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), parte das telhas já foram colocadas e até o final de setembro, o telhado será concluído.

Ele ressaltou que devido à ação do tempo e o estado de abandono do Clube, todo telhado de madeira foi retirado e descartado, as lajes foram demolidas. O velho palco foi demolido e um novo foi construído no local.

Todos os vitrôs do imóvel foram retirados para reforma. Foi realizado o reforço da estrutura com vigas metálicas em diversos pontos do prédio, construção de novas colunas de sustentação, retirada do contrapiso e construção de nova base, novo sistema hidráulico. Além disso, a prefeitura fez a desapropriação de área ao lado do prédio do clube para construção de uma piscina e vestiários, entre outras ações e intervenções.

O prédio do antigo Clube Vargengrandense abrigará o Centro de Convivência do Idoso, mantendo as características do imóvel e também permitindo seu uso cultural.

A reforma do Clube Vargengrandense teve início em julho de 2019.

Fotos: Prefeitura