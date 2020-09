Morreu o jornalista e agricultor de Grama, Edevar Cuete

Faleceu em São Sebastião da Grama, na quarta-feira, dia 2 de setembro, Edevar Francisco Cuete, aos 76 anos de idade. Durante 40 anos, foi sócio proprietário e fundador do jornal Folha de Grama e fundador da primeira rádio de São Sebastião da Grama, a Grama FM. Cuete era aposentado e também cafeicultor no sítio da família.

Deixou a esposa Ana Marina Lotti Cuete; os filhos Lucas, Mateus e Giuliano; a nora Amanda e os netos Otávio e Samanta.

Seu corpo foi velado na igreja Presbiteriana Independente e seu sepultamento realizado no dia 3, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.