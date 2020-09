Equipes da prefeitura estão realizando a instalação do troco coletor de efluentes na Avenida Hermeti Piochi de Oliveira, ao lado da margem do Córrego Sant’Ana. Segundo o informado pela prefeitura, o objetivo é otimizar a captação de esgoto daquela região, estando previsto a construção de 14 poços de visita (PV). Conforme ressaltou o Executivo, ao final da instalação da tubulação da rede, será recuperado a base e o pavimento asfáltico da via.

O investimento para a obra é de R$ 113.725.13, por meio de convênio com o Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro), da Bacia do Rio Pardo. “A cidade conta com coleta e tratamento de 92% do esgoto produzido, o objetivo desta e outras pequenas obras, que serão executadas, é identificar áreas pontuais onde o esgoto está sendo lançado indevidamente nos rios, canalizar e mandar para a ETE”, explicou o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), em sua página no Facebook.

Novo tronco coletor de esgoto é instalado na Av. Hermeti Piochi