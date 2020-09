Cartório Eleitoral segue sem previsão para volta de atendimento presencial ao público

A dois meses e meio do primeiro turno da eleição municipal de 2020, os servidores do Cartório Eleitoral seguem em trabalho remoto, devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19) e quarentena em prevenção ao vírus, que fechou estabelecimentos não essenciais em todo Estado desde março.

O chefe do Cartório Eleitoral, Silvio Luís D’Amico, explicou que ainda não há definição sobre a abertura do Cartório ao público. Ele informou que há uma portaria que autoriza os cartórios a ficarem fechados até 23 de setembro.

No entanto, ele informou que há um servidor trabalhando internamente no cartório para tratar de serviços essenciais das 13h às 17h, como receber material de eleição que vem pelo Correios e atender equipe técnica que vem para fazer manutenção em urnas eletrônicas.

Atualmente, Vargem Grande do Sul compreende a 229ª Zona Eleitoral e tem 31.821 eleitores aptos. Silvio pontuou que o último dia para regularizar o título foi dia 6 de maio, então quem não regularizou só consegue fazer isso depois da eleição, provavelmente a partir de dezembro.

O chefe do cartório comentou que, por enquanto, os servidores estão afastados e trabalhando remotamente em casa. Ele informou ainda que já foram feitas as convocações de mesários pelo e-mail ou pelo WhatsApp, sendo diferente dos outros anos, que acontecia por carta.

“Em Vargem quase todos os mesários estão convocados, falta apenas cinco responderem a convocação. Se isso não acontecer, serão substituídos ou o juiz determina que o oficial de Justiça vá procurar essas pessoas. Estamos aguardando”, disse.

Silvio ressaltou que qualquer coisa que o eleitor precise, como uma certidão de quitação eleitoral, pode ser feita no site do TRE de São Paulo. Ainda é possível mandar mensagem para o cartório pelo (19) 3641-3578, que é um número de WhatsApp Business.

“Estamos atendendo por lá tanto eleitores, quanto partidos políticos. Há uma pessoa apenas para responder os eleitores que precisam de certidão ou que perderão o prazo para tirar o título e mandamos uma certidão que não pode tirar, aí faz pelo WhatsApp. A pessoa manda a pergunta, se precisar de documento envia foto do documento caso necessário”, comentou.

Os processos de prestação de contas, que são digitais, estão sendo feitos remotamente também, segundo Silvio. Ele comentou que todos estão dependendo das orientações do tribunal, uma vez que conforme vai chegando as orientações, seguem as determinações.

O chefe do cartório informou que com certeza irá voltar o atendimento e serviço presencial, pois dificilmente se faz uma eleição sem esse trabalho, mas ainda não há expectativa de quando isso vai acontecer. “Sabemos que estão sendo feitas contratações de auxiliares da Justiça Eleitoral, que são serviços terceirizados contratados todos os anos para ajudar na eleição”, disse.