Criança de cinco anos morreu atropelada por caminhão em São João da Boa Vista

Uma criança de cinco anos morreu atropelada em um cruzamento por um caminhão, no sábado, dia 29, no bairro São Nicolau, em São João da Boa Vista. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu a ocorrência, mas o menino não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

De acordo com o portal de notícias G1, a Polícia Militar informou que o motorista de caminhão, de 51 anos, parou na rua e pediu algumas informações para o pai da vítima e, ao sair com o veículo, não viu que a criança estava embaixo do caminhão.

Segundo informações, o motorista do caminhão percebeu um barulho no veículo e constatou o atropelamento da criança.

A perícia foi acionada até o local e coletou material sanguíneo para exame toxicológico. O caso foi registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A Polícia Civil vai investigar o acidente.