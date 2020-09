Em Itobi, caminhão bate contra viatura policial rodoviária e foge

O acidente entre um caminhão e uma viatura da Polícia Militar Rodoviária aconteceu na quarta-feira, dia 2, na rodovia SP-340, próximo à fazenda Cachimbão, em Itobi.

De acordo com o Portal Rio Pardense, os veículos transitavam no sentido Casa Branca para Itobi e ao tentar ultrapassar a viatura, o caminhão acabou colidindo contra o carro policial, fazendo com que o motorista perdesse o controle, vindo a tombar.

Felizmente ninguém se feriu. No entanto, o motorista do caminhão não parou para prestar socorro e fugiu do local. Foi solicitado apoio de outras viaturas, inclusive da Polícia Militar, na tentativa de localizar o caminhão, o que não aconteceu.