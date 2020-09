GCM e PM apagaram incêndio em madeireira

Acionados via Copom, os policiais militares cabos Querino e Thomaz foram ao Parque Industrial, na madrugada de quinta-feira, dia 3, para ajudar a Guarda Civil Municipal (GCM) a debelar um incêndio em uma madeireira.

Quando a PM chegou, os GCMs Ismael e Muniz já estavam combatendo o fogo na Madeireira Centenário, com o caminhão pipa da brigada de emergência.

O incêndio tinha como base um grande número de troncos de árvores, tomando, portanto uma grande proporção, sendo acionado o corpo de bombeiros. Compareceu no local os PMs sargento Wildenir, o cabo Matielo e o soldado Aguiar.

De acordo com o informado, não houve feridos e não havia sinais de arrombamento nos portões de entrada da madeireira, porém, o local estava prejudicado.