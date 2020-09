Sem respostas

Desde julho a Gazeta de Vargem Grande questiona a prefeitura sobre como será a programação do aniversário de Vargem Grande do Sul, celebrado no dia 26 de setembro. Devido à pandemia da Covid-19, o desfile cívico e das escolas da cidade dificilmente será realizado. Essa foi mais uma semana que o jornal ficou sem ter suas perguntas respondidas e assim, seus leitores sem a devida informação.

Testes

A prefeitura de Vargem Grande do Sul é uma das únicas da região que informa em seus boletins diários sobre a evolução dos casos de Covid-19, a quantidade de testes já realizados. Pela projeção mais recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Vargem tem 43.110 habitantes e até a quinta-feira, efetuou 2.779 testes, entre os rápidos e os de PCR. Ou seja, 6,5% dos moradores da cidade já foram testados.

Mutirões

E o número de testagens só tende a aumentar, pois a prefeitura fará um novo mutirão neste sábado, com o objetivo de fazer os exames em profissionais de atendimento ao público, como atendentes de farmácias, frentistas, manicures, etc. No próximo sábado, dia 12, está sendo planejado mais um mutirão, desta vez o público alvo poderá ser o de diaristas e cuidadores de idosos.

Evolução

Mesmo com os casos de Covid-19 em Vargem Grande do Sul subindo diariamente e o número de mortes também crescendo – já são ao menos cinco confirmadas – o governo do Estado de São Paulo classificou a cidade e a região como estando na fase amarela, do plano de reabertura da quarentena.