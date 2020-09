Postinhos com nomes de ruas estão sendo instalados em diversos bairros

As placas de seis bairros da cidade foram adquiridas pela Prefeitura Municipal e estão sendo instaladas. Com suportes e postinhos, as placas estão sendo colocadas desde a semana passada nos bairros Santa Luzia, Petúnia, Manacás, Plaza de Espanha, Canaã, Chácara Vargem Grande e Estância das Flores.

De acordo com o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), em uma publicação em sua página da rede social Facebook, a prefeitura solicitou colaboração dos loteadores dos bairros para a instalação dos postinhos, na etapa da concretagem.

No Plaza Espanha, Manacas e Petúnia, o serviço já foi concluído. No Jardim Santa Luzia, segundo o prefeito, o trabalho de colocação das placas será concluído até o fim da semana. Já no Canaã, as placas serão instaladas na próxima semana. Foi informado que no Estância das Flores, a concretagem dos postinhos deve ter início em breve, assim como no Chácara Vargem Grande.

O prefeito pontuou que fizeram questão de manter o mesmo modelo e qualidade das placas fluorescentes, postinhos e suportes que usaram quando instalaram na cidade no mandato anterior.

“Ainda existem alguns poucos bairros sem as placas com os nomes das ruas e estamos buscando meios financeiros para viabilizar, inclusive junto aos loteadores. As placas com os nomes das ruas proporciona referência aos moradores, entregadores, correios, etc. Mas também materializa o reconhecimento aquela pessoa (e família) que foi homenageada com o nome da rua”, disse.

Problema antigo

A colocação de placas de vias públicas nos bairros novos da cidade é uma reivindicação antiga de moradores, sendo assunto de diversas matérias da Gazeta de Vargem Grande, que frequentemente era procurada com queixas sobre isso.

O tema também foi abordado pelo vereador Wilsinho Fermoselli (DEM) em vários requerimentos enviados ao Chefe do Executivo, desde 2017. A falta de placas, segundo ele, causa transtornos aos moradores dessas áreas devido à dificuldade de entregas do comércio, como farmácias, supermercados, lanchonetes e pizzarias, além da falta dos serviços dos correios nestes locais.

O problema das placas, de acordo com o vereador, ainda continua nos bairros Residencial Colina, Residencial Verona, Residencial Alto da Bela Vista, Jd. Santa Luzia, Jd. Bela Vista, Jd. São Paulo II, Jd. América, Jd. Lago I e II e Jd. Santa Marta II.

“Desde 2017, quando estava na presidência da Câmara, no ano de 2018, 2019, e agora em 2020 venho cobrando do Executivo essa melhoria”, recorou Wilsinho Fermoselli. “Sempre nas visitas nos bairros sou cobrado pelos moradores que pedem e com razão. Principalmente quem está no comércio para entrega, como supermercados, farmácias, lanchonetes. Até um rapaz me disse que à noite, ele acende uma lanterna para que o entregador encontre sua residência”, comentou o vereador.

Wilsinho se mostrou satisfeito em ver, por fim, sua reivindicação sendo atendida. “Fico feliz, porque o trabalho do vereador nem sempre é reconhecido, principalmente nos dias de hoje. No meu caso, eu não tenho perfil no Facebook e como eu digo, tenho que usar o meu ‘face boca’. Mas valeu. Agradeço o prefeito Amarildo, a parceria dos loteadores, os Departamentos de Trânsito, através dos funcionários que estão trabalhando”, disse.

O vereador informa que vai continuar visitando os bairros. “Sei que não pode ter contato, mais é na rua que vemos os problemas e levamos para a Câmara. Assim, continuarei lutando para os outros bairros que ainda não têm essa melhoria. Valeu a pena. Acredito que vai melhorar muito com as placas. Agradeço de um modo especial o jornal Gazeta que nesses anos divulgou os meus requerimentos referente às placas”, afirmou.