Tentou furtar sacos de laranja e foi preso pela polícia

Os soldados da Polícia Militar Salomão e Barzon pegaram um rapaz, após ele tentar furtar dois sacos de laranja, em sítio e fugido, rumo ao Jardim Dolores, no dia 28. O indivíduo já era conhecido nos meios policiais pela prática de furtos a propriedades rurais.

Segundo o informado aos PMs, ele teria acabado de tentar furtar dois sacos de laranja do sítio Flamboyant e teria se evadido do local, sentido ao bairro. A equipe direcionou o patrulhamento no Jardim Dolores e obteve êxito em localizar o autor da tentativa de furto.

Submetido a busca pessoal, nada de ilícito foi localizado. Questionado, ele negou a prática do delito, permanecendo em silêncio. Foi feito contato com a vítima, que reconheceu o autor como sendo o indivíduo que adentrou em sua propriedade.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante delito pelo crime de furto tentado qualificado e ele foi cientificado de seus direitos constitucionais. Durante sua condução a viatura, ele disse que não seria preso, sendo necessário uso de algemas para resguardar sua integridade física bem como da equipe policial.

Ele foi conduzido ao Posto de Pronto Atendimento (PPA) local, onde passou por exame médico, sendo expedido laudo cautelar. Posterior, ele foi apresentado no plantão policial, onde o delegado ratificou o flagrante conforme o boletim de ocorrência. O autor permaneceu à disposição da Justiça.