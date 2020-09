Neste domingo, Paróquia São Joaquim celebra Missa dos Caminhoneiros

Um dos mais tradicionais eventos realizados pela Paróquia de São Joaquim, a Missa e Carreata da Festa dos Caminhoneiros será realizada neste domingo, dia 13.

A programação tem início às 8h, quando será celebrada a Missa dos Caminhoneiros, que também será transmitida pelo Facebook da paróquia. Logo após, os caminhões seguirão em procissão pelas ruas da cidade. A partida será do largo da Igreja Matriz de São Joaquim, de lá, a carreata segue pela rua Rogério Otero, entra na rua Antônio Evaristo Barbosa e segue até a Avenida Vereador José Aleixo. O comboio vai até a rua Antônio Cortez, Monsenhor Celestino C. Garcia até chegar na Av. Teotônio Vilela. Os caminhões irão até a Avenida Manoel Gomes Casaca e entrarão na Avenida Walter Tatoni, seguem pela Rua Quinzinho Otávio, Rua do Comércio e então entram na Rua São Pedro e seguem até a Avenida Brasil. Prosseguindo, entram na rua Mato Grosso, passam em frente ao Cristo Redentor, vão pela Rua Gabriel Ribeiro, fazem a conversão na Avenida Aurora Fernandes Bolonha e depois para a Avenida Alice de Carvalho Buozi. A carreata ganha então a via Expressa Antônio Bolonha até a Rua Gabriel Alves, segue pela Rua Hélio Beloni, Rua Francisco S. Botelho até retornar à lateral esquerda da Igreja de São Joaquim, onde todos receberão a bênção.

De acordo com os organizadores, durante a bênção, é obrigatório o uso de máscaras e não será permitido descer do veículo.

Todos os anos, após a procissão, havia praça de alimentação no barracão da igreja, com show ao vivo para os presentes. No entanto, por causa da pandemia de Covid-19 e as medidas de prevenção ao novo coronavírus, neste domingo, não haverá o almoço festivo.