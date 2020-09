Neste sábado, dia 12, tem mais um mutirão para testes de Covid-19

O Departamento Municipal de Saúde da Prefeitura de Vargem Grande do Sul realiza neste sábado, dia 12, mais um mutirão para testes rápidos de covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Até a quinta-feira, a prefeitura já havia efetuado 3.491 exames, entre o teste rápido e o PCR, atingindo assim, 8% da população vargengrandense.

Desde o início da pandemia, 429 pessoas já foram diagnosticadas com a doença na cidade e 343 já se curaram. Infelizmente, sete pessoas morreram em decorrência da Covid-19 em Vargem.



Mutirão

O mutirão deste sábado será direcionado para a testagem de cuidadores de idosos, faxineiras, diaristas, domésticas, babás e profissionais de saúde em geral da rede privada.

Os exames serão feitos nas Unidades Básicas de Saúde dos bairros: Jardim Dolores, Jardim Paulista, Jardim Santo Expedito, Nossa Senhora Aparecida, Vila Polar, Jardim São José, Jardim Iracema, Centro e Jardim Santa Marta.

Para a realização do teste será necessário à apresentação de um documento de identificação (CPF ou CNH). Não é necessário agendamento.

De acordo com a prefeitura, o teste é realizado através de uma coleta pequena de sangue retirada do dedo e o resultado demora cerca de 10 minutos, podendo ser acompanhado pela pessoa.

Segundo o informado, o objetivo é detectar pessoas que possam estar assintomáticas, realizar o isolamento e interromper o ciclo de transmissão.

Profissionais do comércio

No dia 5, o mutirão foi direcionado para profissionais que realizam atendimento ao público. Foram feitos 550 testes, sendo que 9 deram positivos, dos quais 4 apresentaram imunidade (IgG), isto é, a pessoa já teve o vírus da Covid-19 e 5 (IgM), em que a pessoa está com a doença, destes uma pessoa é moradora de São José do Rio Pardo que trabalha em Vargem e região. De acordo com a prefeitura, todas estavam sem sintomas.