PSD confirma Rossi como candidato a prefeito

Na manhã deste sábado, dia 12, o Partido Social Democrático (PSD) de Vargem Grande do Sul realizou sua convenção partidária para definição dos candidatos às eleições municipais de 15 de maio de 2020. Os filiados do partido se reuniram na Câmara Municipal e confirmaram a escolha do ex-prefeito José Carlos Rossi como o nome da legenda para concorrer à prefeitura.

O partido ainda apontou como candidato a vice-prefeito, o empresário Eduardo Gonçalves Taú. No entanto, a Gazeta de Vargem Grande apurou que os partidos poder fazer suas composições até o dia 16 de setembro e pode ser que outro nome ligado a outra legenda possa ser oficializado para formar a chapa com Rossi.

PP e Avante

Ainda na Câmara Municipal, foram realizadas as convenções do Partido Progessista (PP) e do Avante. As duas legendas confirmaram apoio à candidatura de José Roberto Rossi.

PDT

Ronaldo Balestra é presidente do PDT. Foto: Arquivo GAzeta

O Partido Democrático Trabalhista (PDT) também fez sua convenção nesta manhã, na Câmara Muncipal. A legenda é presidida por Ronaldo Balestra, que havia colocado seu nome para ser candidato a prefeito. À Gazeta de Vargem Grande, Balestra afirmou que todos do partido deliberaram e a decisão foi não ter uma candidatura própria do PDT à prefeitura. Além disso, foi decidido que o partido não iria oficializar apoio a qualquer candidato ao Executivo e que os filiados, assim como seus candidatos a vereador estão livres para firmar apoio com candidatos que desejarem.

“Tudo foi feito da maneira mais democrática, com votação”, afirmou Balestra, que será candidato a vereador. O partido terá ao todo seis candidatos homens e três mulheres.

PTB

Ex-prefeito Celso Itaroti durante pronunciamento na Câmara em setembro de 2019. Foto: Arquivo Gazeta

O Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), presidido pelo ex-prefeito Celso Itaroti Cancelieri Cerva, realiza sua convenção neste domingo, dia 13. A Legenda pode apoiar Rossi nas eleições e Itaroti é nome cotado para ser candidato a vereador pela legenda.