Rossi deve ser indicado candidato neste sábado

Mais um passo deve ser dado neste sábado, dia 12 de setembro, com a realização da convenção do PSD indicando o ex-prefeito José Carlos Rossi a disputar o cargo de prefeito nas eleições do dia 15 de novembro. Após administrar Vargem Grande do Sul pelo PMDB nos anos 1989/1992, Rossi teve seus direitos políticos cassados pela Justiça e após cumprir pena de prisão por denúncia de corrupção, busca conquistar novamente os votos dos vargengrandenses ao cargo maior do Executivo.

Um dos políticos mais influentes de sua época, com grande apelo popular, Rossi assim que deixou o cargo conseguiu eleger seu vice, José Reinaldo Martins para sucedê-lo como prefeito, gestão 1993/1996 e depois sua ex-esposa Maria Denira Tavares Rossi para prefeita na gestão 1997/2000, sendo ela porém, cassada em 1999.

A convenção do PSD, partido que é presidido pelo médico Antônio Carlos Ranzani, acontecerá presencialmente a partir das 9h, na Câmara Municipal, data em que também está marcada as convenções do Partido Progressista (PP) e o Avante, que são da base de sustentação do ex-prefeito Rossi. Neste sábado também serão oficializadas as candidaturas dos vereadores e será definido quem será o candidato a vice-prefeito que vai disputar a prefeitura com Rossi.

Rossi enfrenta dificuldades para achar o vice ideal. Segundo comentários nos bastidores políticos, um dos nomes mais comentados é do empresário Maquis Ranzani Júnior, o conhecido Juninho do Posto. Outro nome que circulou há algum tempo, seria o do ex-vereador e presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Gilson Donizete do Lago, mas o mesmo não se desincompatibilizou da presidência da entidade e, portanto, não será candidato. Também foi aventado o nome do empresário do comércio, Ivo Sati. Rossi teria ainda procurado o partido Republicanos, visando os vereadores Fernando Corretor ou o presidente do partido, vereador Alex Minelli, que descartou a possibilidade, pois colocou seu nome para uma possível indicação como vice-prefeito na chapa de Amarildo Duzi Moraes.

Apoio do PDT

Outro partido que fará sua convenção no mesmo dia e local, será o Partido Democrático Trabalhista (PDT), presidido por Ronaldo Balestra, que informou ter colocado seu nome à disposição da legenda para concorrer à prefeitura. A decisão se a legenda vai lançar candidato próprio ou se vai apoiar outro nome será tomada na convenção.

Itaroti deve apoiar Rossi

A candidatura de Rossi ainda poderá ter o apoio do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), presidido pelo ex-prefeito Celso Itaroti, tido como provável candidato a vereador. A convenção do PTB foi agendada para este domingo, dia 13 de setembro, com início às 9h, nas dependências da Auto Escola Donah.