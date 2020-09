GCM e Defesa Civil voltam a combater incêndios nesta segunda-feira

Depois de um final de semana de muito trabalho, as equipes da Guarda Civil Municipal e da Defesa Civil de Vargem Grande do Sul praticamente não pararam com as ações de combate aos focos de incêndio que atingem Vargem Grande do Sul e região.

Na madrugada desta segunda-feira, dia 14, equipes passaram a noite tentando apagar as chamas em uma propriedade rural nas proximidades do Km 17 da estrada que liga Vargem ao Distrito de São Roque da Fartura.

Parte da equipe de Vargem apoiou o trabalho do Corpo de Bombeiros que debelava os focos de incêndio em Águas da Prata. Depois de ser controlado no sábado, o fogo voltou a aparecer e destruir a vegetação no Parque Estadual de Águas da Prata, no domingo. O pessoal de Vargem esteve até esta segunda colaborando com o trabalho no município vizinho.

E como o tempo seco e a umidade relativa do ar ainda muito baixa, os focos de incêndio dentro do perímetro urbano de Vargem também não param de surgir. Na tarde desta segunda-feira, as chamas atingiram uma área próximo à empresa Superfrio.

Agradecimento

O comandante da GCM, Marco Antônio da Silva, agradeceu ao apoio que a equipe tem recebido nos últimos dias. “Muitos voluntários, muita gente boa ajudando. Recebemos muitas doações e estamos muito contentes. Não imaginava que receberíamos tanta ajuda assim. Em nome da GCM e também do Rogério Bocamino, presidente da Defesa Civil, gostaria de agradecer a todo mundo que está nos apoiando”, agradeceu.