Bombeiros retomam combate a foco de incêndio em Águas da Prata

A operação de combate aos incêndios em Águas da Prata continua nesta terça-feira, dia 15. Há um foco de fumaça na área, que foi reconhecido e avistado em voo realizado pelas equipes que estão trabalhando na debelação das chamas.

O foco está sendo combatido pelos bombeiros em terra e também por duas aeronaves Águia. Segundo informações, a previsão do tempo no local é de sol, com 30º C de máxima e vento de 11km/h.

De acordo com o informado, 27 bombeiros estão no local, além de três funcionários da prefeitura, quatro bombeiros civis, três voluntários e dois integrantes da Fundação Florestal.

Também atuam no local a Polícia Ambiental com três policiais, policiamento de área, Polícia Rodoviária, veículo da prefeitura e nove viaturas do Corpo de Bombeiros.

A ação conta com dois caminhões pipas, sendo um da Concessionária Renovias, dois helicópteros águias, um avião e uma ambulância da prefeitura com motorista.

No Posto de Comando do Aeroporto há 12 PM do grupamento aéreo, sete bombeiros e três caminhões pipas para abastecimento de aeronaves.