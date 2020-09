Falecimentos

Faleceu Adolfo Pereira de Mello, aos 68 anos de idade, no dia 9 de setembro. Deixou a esposa Rosa Maria de Mello e os filhos Pedro e Bruno. Seu sepultamento aconteceu no dia 9, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Luiz Camareli, aos 75 anos de idade, no dia 6 de setembro. Deixou a esposa Luzia Camareli, os filhos Antônio Donizete, José, Rovilson, Solange e Leonardo; as noras Bernadete, Regina e Patrícia e o genro Carlos; netos e bisnetos. Seu sepultamento aconteceu no dia 7, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Augusto Luigi Parca, aos 89 anos de idade, no dia 8 de setembro. Deixou a esposa Therezinha Moreira Parca; as filhas Geni e Vera; os genros José Carlos e Airton; os netos Marina, Daniela, Pedro, Carolina e Cecília e os bisnetos Henrique, Gabriel, Luísa e Heitor. Seu sepultamento aconteceu no dia 8, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Maria Josepha Paschoal de Godoy Lúcio, aos 93 anos de idade, no dia 6 de setembro. Viúva de José Lúcio; deixou as filhas Ana Paula, Maria Cristina, Cecília Helena, Regina Célia e Maria Aparecida, os genros Paulo, Antônio Carlos e Orlando; netos e bisnetos. Seu sepultamento aconteceu no dia 6, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Cleusa de Carvalho Taveiros, aos 83 anos de idade, no dia 7 de setembro. Viúva de Dirceu Franco Taveiros, deixou a filha Maristela, os netos Aparecido Wagner, Elaine e Eneida e os bisnetos Melissa, Leandra, Matheus, Bárbara, Luís Gustavo, Eduarda e Isabela. Seu sepultamento aconteceu no dia 8, no Cemitério Municipal de São João da Boa Vista.

Faleceu José Augusto de Lima, aos 83 anos de idade, no dia 8 de setembro. Deixa a esposa Ana Miguel de Lima, os filhos Natal, Margarethe e Márcia; o genro Romildo; as noras Simone e Benedita e os netos Janaína, Elaine, Larissa, Letícia, Murilo, Michel, Guilherme e Carolina; deixa ainda os bisnetos Tauany, Felipe e Lavínia. Seu sepultamento aconteceu no dia 9, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Vanda Darci Ruivo, aos 65 anos de idade, no dia 11 de setembro. Deixa os filhos Júlio, Leandro e Paulo; a nora Andreza e os netos Gabriel, Richard, Luís Gabriel, Xaiene, Raiane, Kauane e Ana Júlia. Seu sepultamento aconteceu no dia 11, no Cemitério Parque das Acácias.