Projeto Social Jita Kyoei retoma treinamentos de judô

O Projeto Social Jita Kyoei de Judô retoma suas atividades em Vargem Grande do Sul. De acordo com o sensei Marco Aurélio Lodi, após a flexibilização da quarentena com as medidas do plano São Paulo de reabertura das medidas de isolamento social, como a permissão para o funcionamento de academias, o Projeto Social Jita Kyoei está de volta.

De acordo com o sensei, estão sendo tomados todos os cuidados necessários para a segurança das crianças e dos praticantes de judô. Assim, as aulas estão ocorrendo às segundas, quartas e sextas-feiras, às 19h e às terças e quintas-feiras, às 18h.As aulas de judô são gratuitas. E conforme ressaltou o sensei, não há cobrança de matrículas, nem inscrições.

Podem participar crianças a partir de 4 anos de idade até adultos. É obrigatório o uso de máscaras e cada aluno deve trazer sua garrafa de água e toalha de rosto. “Disponibilizamos o protocolo de desinfecção e álcool em gel a cada 15 minutos de aula”, explicou o sensei Marco.

“Com todos os cuidados tomados, é hora das crianças gastarem energias e começarem organizar suas rotinas para o pós-pandemia. O judô é um instrumento incrível de organização e desenvolvimento não só de um corpo saudável, mas de uma mente forte. Estamos esperando vocês”, afirmou o sensei Marco Aurélio Lodi.

O Projeto é realizado no Instituto Jita Kyoei, à Rua Sete de Setembro, 378, Centro. As aulas devem ser agendadas com um dia de antecedência pelo telefone 98212-9527.