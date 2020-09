Amarildo e Celso Ribeiro confirmam coligação para Eleições 2020

O PSDB de Vargem acaba de confirma que Amarildo Duzi Moraes irá concorrer a prefeitura e terá o ex-prefeito Celso Ribeiro, do Podemos, como vice. As candidaturas ainda deverão ser homologadas pela Justiça Eleitoral. Amarildo deve disputar os votos dos eleitores com o ex-prefeito José Carlos Rossi (PSD).

Depois de muita conversa e muita articulações nos bastidores, foi confirmado no início da noite desta quarta-feira, dia 16, a composição do PSDB com o Podemos para as eleições municipais, que serão disputadas em 15 de novembro.

O PSDB já havia realizado sua convenção há mais de uma semana e confirmado o nome do atual prefeito Amarildo para disputar a reeleição.

O nome de Celso Ribeiro, presidente do Podemos, sempre esteve ligado a uma possível composição com os tucanos. Porém, Ribeiro chegou a anunciar em entrevista à Gazeta de Vargende, que iria se colocar como pré-candidato à prefeitura na convenção da legenda.

Apesar do estremecimento ocorrido logo após a entrevista, nos últimos dias os dois políticos e seus articuladores retomaram as negociações, que resultaram no anúncio desta noite.

PSDB

O vereador Canarinho, presidente do PSDB, se manifestou sobre a composição.

“Celso pensou em ser candidato a prefeito, porém, depois de algumas tratativas, colocou a cidade em primeiro lugar. Chega para somar na candidatura do prefeito Amarildo. Celso foi duas vezes prefeito, tem muita experiência e vontade de trabalhar pelo nosso município. Amarildo por sua vez, eleito prefeito por duas vezes e vai concorrer à reeleição.

Agradeço também a todos os partidos que nos apoiam e indicaram pré-candidatos a vice-prefeito. O PSDB de Vargem está convicto de que esta foi a melhor escolha para a coligação e principalmente para a nosso município e estamos muito confiantes para as eleições do dia 15 de novembro”, afirmou em suas redes sociais.

Cidadania

O Cidadania, antigo PPS, que havia indicado o vereador Zé Luís também como possível candidato a vice, realizou sua convenção recentemente e declarou apoio a Amarildo. “Para manter essa parceria entre o Cidadania e o PSDB, que tem gerado bons frutos a Vargem Grande e sua população”, afirmou Zé Luís.

A legenda terá oito candidatos a vereador, sendo cinco homens e três mulheres, para disputarem a Câmara.

Democratas

Outro partido que apoia Amarildo é o Democratas, presidido por Juliano Scacabarozi. A legenda terá 16 candidatos a vereador, sendo 11 homens (entre eles o vereador Wilsinho Fermoselli )e cinco mulheres.

Patriotas

Presidido por Rosângela Barion, o Patriotas apoiará a os nomes de Amarildo e Celso Ribeiro. No entanto, não terá candidatos a vereador.

MDB, PSB e Republicanos

O MDB, partido presidido pelo advogado Hugo Cossi faz sua convenção na noite desta quarta-feira, dia 16. O partido tem os vereador Felipe Gadiani e Guilherme Nicolau, que chegou a colocar seu nome como possibilidade de vice para Amarildo.

O PSB fez sua convenção no domingo, dia 13. A legenda é presidida por Zé da Kibon, ex-vice-prefeito, e tem no Legislativo o atual presidente da Câmara, Paulinho da Prefeitura, além de Célio Santa Maria. O partido ainda não manifestou oficialmente seu apoio para prefeito.

A Gazeta também procurou o vereador Alex Mineli, presidente do Partido Republicanos, que ainda não retornou os recados da reportagem. A sigla tem na Câmara o vereador Alex e o vereador Fernando Corretor.