Briga termina com feridos a faca

No sábado, dia 5, a equipe da Polícia Militar composta pelos cabos Cipriano e Rodrigo foi solicitada para comparecer atender uma agressão.

Segundo o informado, anteriormente havia acontecido uma aglomeração e agressão envolvendo pessoas no interior e na porta de um estabelecimento, no Centro. Da confusão, ao menos três pessoas foram feridas e procuraram o Hospital de Caridade.

Uma era responsável pelo estabelecimento e outras duas vítimas eram irmãos, sendo que um sofreu um ferimento por arma branca no abdômen, sendo conduzida à sala de cirurgia e após ficando em observação, o outro sofreu um ferimento por arma branca na barriga da perna direita sendo liberado.

Foi arrolada como testemunha a mãe da primeira vítima, que deu a sua versão dos fatos. Foi feito contato com o investigador pela Delegacia de Polícia de São João da Boa Vista, que deu ciência dos fatos ao delegado de plantão, para a elaboração do boletim de ocorrência.