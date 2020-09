Foi pego furtando saco de laranja

Durante patrulhamento pelo Jardim Dolores, na quinta-feira, dia 10, os policiais militares cabo Ricardo e Marcienta avistaram um rapaz em uma bicicleta com um saco de laranja vindo da estrada que liga Vargem Grande do Sul à Lagoa Branca.

Ele logo foi abordado, pois o local é conhecido pela constante prática de furto do produto. Questionado, informou que havia furtado as laranjas na fazenda Campo Vitória e que seria para seu próprio consumo.

Pela delegacia de polícia, o delegado ratificou a voz de prisão em flagrante e o autor permaneceu à disposição da Justiça. O saco furtado foi devolvido ao proprietário.