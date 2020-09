Semana decisiva

Com as convenções partidárias visando as eleições municipais devendo ser realizadas até quarta-feira, dia 16 de setembro, os próximos dias serão decisivos para o futuro de Vargem Grande do Sul. Neste sábado, dia 12, o PSD deve confirmar o ex-prefeito José Carlos Rossi como candidato a voltar ao Executivo. O PSDB já confirmou Amarildo para a disputa da reeleição. Falta o Podemos decidir se Celso Ribeiro vai ser candidato à eleição ou se seu nome será retirado da disputa.

Mexida no jogo

Muita gente deseja uma composição entre Amarildo e Celso Ribeiro. Mas os dois ainda estão medindo suas forças nos bastidores. Há quem veja o fato de Celso Ribeiro ter divulgado sua intenção de ser candidato à prefeitura como uma maneira de mostrar seu peso a Amarildo, que até então estava muito bem estabilizado em suas articulações políticas.

Alta temperatura

O prefeito não teria gostado nadinha da entrevista que Ribeiro deu à Gazeta anunciando suas pretensões políticas. Já Celso também não estaria muito feliz com a postura de Amarildo. No fundo, são dois homens públicos que sabem bem do lastro político que possuem e não vão abrir o jogo tão fácil assim um para o outro.

Oposição

Como Amarildo e Ribeiro compartilham de uma base eleitoral muito em comum, uma disputa entre ambos racharia esses votos e beneficiaria a candidatura de Rossi. Basta lembrar que a última vez que Celso e Amarildo se romperam, quem ganhou foi Itaroti. Já o ex-prefeito Rossi, que não tem nada com isso, tem como única preocupação nessas convenções a escolha de seu candidato a vice.

Futuro

Ou, como o jogo político é assim mesmo, muito capaz de Celso e Amarildo se acertarem nos próximos dias, fazerem uma composição e trabalharem juntos visando as eleições do dia 15 de novembro. Capaz ainda de minimizarem todo esse incêndio nos bastidores e a culpa acabar sendo atribuída à imprensa, o que está muito na moda ultimamente.

Disque-denúncia em São João

A prefeitura de São João da Boa Vista disponibilizou um número de telefone para que o cidadão possa denunciar aos fiscais eventos recreativos realizados em casas, apartamentos ou chácaras, com aglomeração de 10 pessoas ou mais, além de situações que envolvem o não uso de máscara. As ligações podem ser feitas para o celular do plantão: (19) 99190-0848. A fiscalização está disponível das 17h às 22h, de segunda a quinta-feira, e das 17h às 2h (madrugada), de sexta-feira. As irregularidades também podem ser comunicadas no período das 9h às 2h, aos sábados, e aos domingos e feriados, das 16h à meia-noite. Nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, as denúncias podem ser feitas por meio da Ouvidoria Municipal: 0800-773-0156.