Tentou se esconder, mas foi preso

Após denúncias sobre um ponto de venda de droga no Jardim Fortaleza, a Polícia Militar de Vargem Grande do Sul patrulhou no local na terça-feira, dia 8, e apreendeu drogas. Participaram os cabos Ribeiro e Estevam.

Os PMs avistaram o autor, que tentou se esconder quando notou os policiais. Ele foi abordado e bem próximo ao seu corpo foi localizado um quite com dez pinos com cocaína e uma porção de maconha.

Ele foi levado ao plantão de Polícia Civil em São João da Boa Vista, onde o delegado tomou ciência dos fatos, elaborou o boletim de ocorrência de apreensão de objetos, sendo o autor liberado.