Agência da Caixa em Vargem abre neste sábado

A Caixa Econômica Federal concluiu o Ciclo 1 de pagamentos do Auxílio Emergencial na quinta-feira, dia 17, com a possibilidade de saques e transferências a 3,8 milhões de beneficiários nascidos em dezembro que ainda possuírem saldo na conta Poupança Digital Caixa. Ao todo, mais de 46 milhões de pessoas em todo país receberam parcelas dentro do Ciclo 1.

Em Vargem Grande do Sul a Caixa abrirá neste sábado, dia 19, das 8h às 12h, para atendimento aos beneficiários do Auxílio Emergencial e do Saque Emergencial do FGTS

Serão atendidos os beneficiados do Ciclo 2 de pagamento para os nascidos em janeiro do auxílio emergencial e início da possibilidade de saque do FGTS emergencial para quem nasceu no mês de maio.

O horário especial de atendimento das 8h às 12h será exclusivo para esses serviços. De acordo com o informado pela CEF, o objetivo é reduzir as filas e aglomerações durante a semana, para evitar possibilidades de contaminação pelo novo coronavírus, causador da Covid-19.

De acordo com o superintendente da rede de varejo da Caixa na região, José Luiz Pavanelli, além de Vargem outras 20 agências estarão abertas em toda região. “A Caixa reforça que todas as pessoas que procurarem atendimento durante o funcionamento das agências serão atendidas e que não é preciso chegar antes do horário de abertura”, disse.

Saque Emergencial do FGTS



Os trabalhadores nascidos em maio que tiveram o crédito do Saque Emergencial do FGTS e que não movimentaram a conta Poupança Social Digital ou que tenham saldo remanescente já poderão sacar o benefício em dinheiro a partir deste sábado, dia 19. Também será possível transferir os valores, via aplicativo Caixa Tem, para outras instituições financeiras.

Para realizar o saque, é preciso fazer o login no app, selecionar a opção “saque sem cartão” e “gerar código de saque”. Depois, o trabalhador deve inserir a senha para visualizar o código de saque na tela do celular, com validade de uma hora. O código deve ser utilizado nos caixas eletrônicos da Caixa, nas unidades lotéricas ou nos correspondentes Caixa Aqui.

Também segue disponível ao trabalhador a opção de utilização dos recursos creditados na Poupança Social Digital para transferências para outras contas da Caixa ou demais instituições financeiras, além da realização de compras por meio do cartão de débito virtual e QR Code, pagamento de boletos, contas de água, luz, telefone, entre outros serviços.